Замдиректора Третьяковки Татьяна Гафар рассказала об открытии филиала галереи в Самаре

Филиал Третьяковки в Самаре должен полноценно заработать в 2023 году

Заместитель директора Третьяковки Татьяна Гафар поделилась своим мнением об открытии филиала в Самаре. По ее словам, все сотрудники галереи с нетерпением ждут этого события и уверены, что местная команда будет удивлять всех ярчайшими проектами. Об этом она рассказала журналисту «КП-Самара».

- Мы все очень ждем открытия нашего филиала в Самаре. Он находится в уникальном здании фабрики-кухни. В Самаре работает прекрасная команда, которая уже в течение двух лет радует ярчайшими проектами и готовит один из них на «Ночь искусств». И такое необычное здание, и команда самарского филиала и нашей галереи, и сам город с чудесными памятниками модерна не дадут никому из нас делать неинтересные проекты, - отметила Татьяна Гафар.

Напомним, сейчас в здании фабрики-кухни на улице Ново-Садовой идет реставрация. Ее планируют завершить в конце 2022 года. К полноценной работе филиал Третьяковской галереи в Самаре должен приступить в 2023-м.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.