Самарских школьников приглашают к участию в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Принять участие в олимпиаде смогут учащиеся 1-9 классов.

Самарские школьники смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги». Она пройдет с 1 по 20 ноября на платформе Учи.ру. Организатором мероприятия выступает минтранс РФ, минпросвещения РФ, МВД РФ и АНО «Национальные приоритеты».

– Повышение безопасности участников дорожного движения – наиболее значимая составляющая национального проекта «Безопасные качественные дороги». Одна из его целей – к 2030 году добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза. Особое внимание в данном вопросе уделяется обеспечению детской безопасности. Напомнить себе и своим детям о необходимых правилах безопасного поведениях на дорогах позволит Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги», – рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Олимпиада проводится уже третий год подряд. За это время ее участниками стали почти 5 млн. школьников.

– Главная награда олимпиады – знания ПДД. Именно они помогают ребенку правильно ориентироваться в дорожной среде, тем самым сохраняя здоровье и жизнь не только себе, но окружающим. Более 100 тысяч школьников Самарской области приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» в 2021 году, – поделился полковник полиции, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.

Принять участие в олимпиаде смогут учащиеся 1-9 классов. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе Учи.ру и пройти тренировку. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей.