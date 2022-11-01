Участники нападения на Айвара Кинжабаева в Самарской области обжалуют приговор

Даты рассмотрения апелляционных жалоб в областном суде пока неизвестны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарский областной суд поступили жалобы на приговор по делу о зверском нападении на бывшего и.о. главы московского территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева и его семью. Апелляцию подали представитель прокуратуры, несколько обвиняемых и ряд адвокатов, пишет Волга Ньюс.

Напомним, на Айвара Кинжабаева напали в ноябре 2018 года. Преступники ворвались в его дом в Красноярском районе, жестоко избили и ранили ножом. Все это время семью мужчины насильно удерживали в ванной.

Как выяснили следователи, нападение совершили члены банды, которую в 2016 году создали Андрей Филимошин и Василий Грак. Ранее они уже были судимы за бандитизм и убийство. В преступное сообщество, помимо этих двоих, входили еще семь человек. За время своего существования группировка совершила несколько заказных нападений.

В августе 2022 года Красноярский районный суд вынес фигурантам дела приговор. Филимошину назначили 13 лет колонии, Граку - 14 лет, Фольцу, Сарибекову и Колычеву – 12, Василию Немову – 11, Калинкину – 5,5, Павлу Немову – 8 лет. Еще один участник банды – Клишенко – получил условный срок. Некоторые из них не согласились с решением и обжаловали его. Среди тех, кто подал апелляционные жалобы, - Филимошин и Грак. Когда облсуд приступит к рассмотрению, неизвестно. Даты заседаний пока не назначены.

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