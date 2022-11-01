Самарская область направит новую партию гуманитарного груза для участников СВО

Это седьмой по счету груз, собранный в рамках акции #своихнебросаем. Фото: Минсельхозпрод Самарской области

Самарская область направит несколько тонн гуманитарного груза для защитников Донбасса. Он был собран в рамках акции Общественной палаты региона #своихнебросаем, #МЫВМЕСТЕ. Погрузка состоялась 1 ноября в парке Дружбы народов. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

– В преддверии Дня народного единства формирование гуманитарного конвоя нашим доблестным бойцам – это вклад многонациональной семьи региона в дело Победы. Количество людей, участвующих в сборе необходимых военнослужащим вещей, увеличивается с каждым разом, – поделился член Общественной палаты РФ, куратор проекта #своихнебросаем Павел Покровский.

В состав гуманитарного груза вошли медикаменты, теплые вещи, продукты питания, предметы гигиены и даже мед с чесноком – их попросили сами бойцы.

– Из Исаклинского района привезли более ста килограмм чеснока и меда. Также откликнулись хозяева личных подворий и пасек. Об этом попросили наши солдаты, потому что с наступлением зимы есть риск простудиться, – рассказала директор по развитию благотворительного фонда «Звезда и Лира», председатель женсовета 2-й Гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.

Присоединиться к общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ может любой желающий. Благотворительный фонд «Звезда и Лира» работает на базе Дома офицеров (Самара, ул. Шостаковича, 7).

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