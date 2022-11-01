Под Самарой мужчина предстанет перед судом за убийство знакомого

Инцидент произошел 25 октября в Сызрани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи разбираются в обстоятельствах преступления, которое произошло 25 октября текущего года в Сызрани. В одном из домов на улице Декабристов было обнаружено тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в региональном СУ СК, по подозрению в совершении преступления был задержан 52-летний знакомый погибшего. Он сообщил, что выпивал с погибшим, между ними произошел конфликт. Во время ссоры подозреваемый нанес знакомому несколько ударов по голове. Мужчина скончался на месте.

В отношении сызранца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Уышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он находится под стражей, расследование продолжается.

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