В Самаре перед судом предстанет мошенник, обманувший пенсионеров на 800 тысяч рублей

От действий злоумышленника пострадали многие граждане. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре мужчину будут судить за телефонное мошенничество. Мошенник обманным путем собирал средства с граждан, причем выбирал особо уязвимую категорию – пенсионеров. Подробности сообщили в прокуратуре города.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина нашел дополнительный заработок в «Telegram». В рамках «рабочих обязанностей» он звонил пожилым людям и сообщал, что их родственники попали в ДТП. Взволнованные пенсионеры отдавали ему деньги. Сумма ущерба составила 817 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Отмечается, что он признал вину, однако ущерб не возместил. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

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