Жители Самары готовы покупать даже битые в прошлом транспортные средства

Только 9% самарцев волнуются о безопасности авто, исправности систем SRS, ABS и пр. после его ремонта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным совместного исследования Группы Ренессанс страхование и сервиса Автокод треть самарцев готовы купить битый автомобиль. Понравившийся вариант 16% покупателей готовы забрать даже, если известно, что автомобиль побывал в нескольких ДТП.

— Восемь из десяти автолюбителей Самары убеждены сейчас в завышении цен на новые автомобили, при смене транспортного средства 36% выбрали бы б/у автомобиль из салона, — рассказали журналисту "КП-Самара".

Чаще всего самарцы ищут автомобиль на сайтах объявлений или через знакомых. Продаже машин в соцсетях доверяют 17% покупателей. А 15% готовы обратиться за помощью к специалистам по подбору автомобилей. Большая часть опрошенных – 74% изучают историю автомобиля по сайту ГИБДД и отчетам специальных сервисов. Четверть самарцев в первую очередь обращают внимание на количество владельцев машины по ПТС, а 18% – на наличие отметок о ДТП.

Для 10% количество аварий не важно, если транспортное средство в хорошем состоянии. Находятся желающие купить автомобиль и с более 4-х отметок, таких 5%. По данным Автокода, каждый второй отчет б/у автомобиля, который купили в этом году, содержал данные об участии в ДТП.

Почти треть опрошенных считают, что отметки о ДТП влияют на стоимость страховки. По данным “Ренессанс страхование”, они никак не влияют на стоимость страховки для нового владельца автомобиля. Для ОСАГО важны следующие параметры: возраст, стаж вождения и КБМ.

Только 9% самарцев волнуются о безопасности авто, в том числе исправности систем SRS, ABS и пр. после его ремонта. На вторичном рынке в 2022 году актуальнее всего были автомобили Toyota, Lada и Mercedes.

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