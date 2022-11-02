В Самаре служебные романы между коллегами критикуют реже, чем между руководителями и подчиненными

Романтические отношения руководителей с подчиненными критикуют 67% представителей компаний. Фото: архив "КП"

Опрос сервиса SuperJob показал, что романтические отношения между коллегами встречают меньше критики, чем связь между руководителями и подчиненными, как со стороны коллег, так и со стороны работодателей.

По мнению 41% сотрудников по управлению персоналом, служебные романы между коллегами отрицательно сказываются на работе. Романтические отношения руководителей с подчиненными критикуют 67% представителей компаний. В отсутствии влияния на работу чувств между коллегами уверены 25% работодателей, между руководителями и работниками – 14%.

Позитивно оценивают влияние чувств коллег на работу лишь 8% опрошенных, а чувств сотрудников разной иерархии – 5%. По данным опроса, чаще всего в поддержку служебных романов высказываются самарцы, у которых есть подобный романтический опыт. Жители Самары с большим стажем работы придерживаются примерно такого же мнения: против романтических отношений коллег 44%, а руководителей и подчиненных – 58%.

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