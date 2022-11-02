В Самарской области два водителя пострадали из-за столкновения двух «Лад»

Виновник аварии с ноября прошлого года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 11 раз.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Во вторник, 1 ноября, в 16:30 в Комсомольском районе Тольятти 59-летний водитель автомобиля Lada Largus столкнулся с Lada Priora.
— Автомобилист ехал по Поволжскому шоссе в направлении Обводного шоссе, напротив дома № 27 начал обгонять впереди движущееся транспортное средство, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В результате неудачного маневра Lada Largus врезалась в автомобиль Lada Priora. За рулем последней находился 44-летний водитель, который двигался прямо во встречном направлении.
Пострадали оба водителя «Лад», их с места происшествия доставили в медицинское учреждение. По информации полицейских, виновник аварии с ноября прошлого года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 11 раз.
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