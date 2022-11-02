В Самарской области два водителя пострадали из-за столкновения двух «Лад»

Виновник аварии с ноября прошлого года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 11 раз. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 1 ноября, в 16:30 в Комсомольском районе Тольятти 59-летний водитель автомобиля Lada Largus столкнулся с Lada Priora.

— Автомобилист ехал по Поволжскому шоссе в направлении Обводного шоссе, напротив дома № 27 начал обгонять впереди движущееся транспортное средство, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате неудачного маневра Lada Largus врезалась в автомобиль Lada Priora. За рулем последней находился 44-летний водитель, который двигался прямо во встречном направлении.

Пострадали оба водителя «Лад», их с места происшествия доставили в медицинское учреждение. По информации полицейских, виновник аварии с ноября прошлого года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 11 раз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.