Премьерный показ фильма «Волшебники» состоится в Самаре 5 ноября 2022 года

Фильм расскажет о приключениях московского школьника и его новой таинственной знакомой

В субботу, 5 ноября 2022 года, в кинотеатре «Синема Парк» ТЦ «Парк Хаус» в Самаре состоится премьерный показ фильма «Волшебники» (6+). Это семейное приключенческое фэнтези, созданное по мотивам повести Юрия Томина «Шел по городу волшебник».

Картина расскажет историю московского школьника Артема. Мальчик находит коробок спичек, которые способны исполнять любые желания. Также он встречает загадочную девочку, которая оказывается волшебницей. Вместе с новой знакомой Артем начинает путешествовать по мирам фантазий и воспоминаний, поднимается в звездное небо и опускается на морское дно. Он наслаждается приключениями, еще не подозревая, что у всего есть своя цена.

Фильм выйдет в прокат 10 ноября 2022 года. Однако жители Самары смогут увидеть его на несколько дней раньше — на премьерном показе.

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