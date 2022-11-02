В Самаре общественники оценили качество ремонта обновленной улицы Гагарина

Сейчас на уборке дорог Самары задействовано 230 сотрудников. Фото: администрация Самары

Сегодня, 1 ноября, представители регионального штаба «Народного Фронта» в Самарской области выехали проконтролировать процесс содержания улично-дорожной сети по улице Гагарина и оценить качество проведенного ремонта.

— С утра работники подрядной организации начали убирать листву с улицы Гагарина от Победы до Московского шоссе. Дорогу отремонтировали в этом году на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги, — сообщает администрация Самары.

Ремонтные работы «затронули» и въезды на внутриквартальные территории, которые в этом особенно нуждались. С подрядчиком был заключен муниципальный контракт, в соответствии с которым следить за состоянием дороги он обязан в течение 5 лет.

Общественники обещают следить за выполнением всех гарантийных обязательств и содержании дороги. Сейчас на уборке дорог Самары задействовано 230 сотрудников и 50 единиц дорожно-коммунальной техники для сбора листвы и подметания.

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