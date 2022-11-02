В Самарской области женщина, помогающая 94-летнему пенсионеру, украла деньги из его сейфа

Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Челно-Вершинском районе Самарской области у 94-летнего труженика тыла украли 300 тысяч рублей. Сбережения хранились в сейфе, установленном в шкафу спальни.
— Мужчина проживает один, ключи от сейфа никому не передавал. На входной двери и окнах повреждений не было, металлический ящик не взломан, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
С внутренней стороны сейфа удалось изъять отпечатки пальцев. Экспертиза показала, что они принадлежат 41-летней местной жительнице, которая была ранее судима за мошенничество.
Женщина рассказала, что находится с пенсионером в доверительных отношениях и периодически помогает ему по хозяйству. Она знала о наличии денежных средств в сейфе и о том, где хранится ключ от него.
Как выяснилось, на 80 тысяч рублей ею были куплены строительные материалы, а оставшиеся 220 тысяч рублей были подброшены на следующий день после кражи под ванную. Возбуждено уголовное дело, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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