Власти Самарской области оказывают всестороннюю помощь военным и их семьям / Фото: Единая Россия

Единый перечень льгот и мер поддержки предложили установить для всех участников СВО. Недостающие средства на эти цели регионам могут компенсировать из федерального бюджета. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились члены «Единой России».

Так, партия предлагает установить единовременную выплату в 195 тысяч рублей для призванных на военную службу и добровольцев; ввести бесплатное двухразовое питание для детей участников СВО; отменить начисление процентов по ипотеке и потребительским кредитам; предоставить право на бесплатные рецептуарные лекарства для детей погибших военных, на ежегодные бесплатные путевки в санатории для членов семей; ввести бесплатный проезд для ветеранов боевых действий и др. По ряду инициатив уже подготовлены проекты федеральных законов.

В Самарской области активно помогают военным и их близким. Главы муниципалитетов и секретари местных отделений «ЕР» лично курируют каждую семью. Также в регионе создана система социальных паспортов семей военнослужащих.

- Ряд мер уже принят - по единовременной региональной выплате в 50 тысяч рублей мобилизованным, по освобождению от платы за детский сад и школьное питание. Льготы коснулись не только семей мобилизованных, но и всех участников СВО, - отметил губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров.

Он добавил, что бойцов оснастили дополнительной экипировкой. Также власти помогли решить коммунально-бытовые вопросы в воинских частях. Там восстановили подачу горячей воды и отопление.

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