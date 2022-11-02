В Самарской области подтвердили 262 новых случаев коронавируса 2 ноября 2022 года

Было госпитализировано в медицинские учреждения 53 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 2 ноября 2022 года за сутки в Самарской области подтвердили 262 случая коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших превышает количество заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 311 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 53 человека, умерло четыре пациента.

Специалисты провели 7274 лабораторных исследований на КВИ. Еще 234 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 28 человек выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Еще 80 новых заболевших COVID-19 выявили в г. Тольятти, 73 – в г. Самара, 23 – в г. Чапаевск, 13 – в г. Сызрань, 9 – в Волжском районе, по 8 – в г. Новокуйбышевск и Пестравском районе, 7 – в Кинельском районе, по 6 – в Похвистневском и Хворостянском районе, 4 – в г. Отрадный.

По 3 новых случая обнаружили в Большеглушицком, Нефтегорском, Сергиевском, Сызранском и Шигонском районах, по 2 – в г. Жигулевск и Октябрьск, по 1 – в г. Похвистнево, Алексеевском, Большечерниговском, Безенчукском, Камышлинском и Ставропольском районах.

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