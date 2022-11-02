В Самарской области водитель грузовика оставил без газа 46 жилых домов

В данный момент последствия аварии устраняются. Фото: прокуратура Самарской области
Жителям села Беловка Богатовского района в среду, 2 ноября, пришлось остаться без газа. Причина – ДТП с участием грузового автомобиля и газовой трубы. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.
По данным надзорного органа, авария произошла около 6:20 часов напротив дома №18 по улице Победы. Водитель грузовика не справился с управлением и въехал в газовую трубу. Объект получил повреждения, подача газоснабжения была приостановлена.
Жители 46 домов на несколько часов остались без газа – это 12 жилых домов по улице Рабочая, 34 – по улице Победа. В данный момент утечка устранена, ведутся работы по восстановлению подачи газоснабжения.
Устранение аварии и ее последствий находится на контроле прокуратуры Богатовского района.
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