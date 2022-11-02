Врач-невролог рассказала, как распознать признаки деменции

Деменция может поразить как умственных деятелей, так и работающих физически Фото: Shutterstock

Врач-невролог Мария Медведева рассказала о первых признаках деменции, как распознать недуг и можно ли предупредить его развитие. Данное заболевание выражается в расстройстве памяти и речи. По данным исследований, им страдают около 50 млн человек: как умственные деятели, так и работающие физически.

Первый признак деменции — забывчивость на бытовом уровне. Человек начинает терять воспоминания о том, что вчера ел, куда положил какую-либо вещь. Из его памяти также могут исчезнуть некоторые события. По словам Марии Медведевой, этот недуг можно распознать самостоятельно — с помощью теста с часами. Как пишет ФАН, нужно нарисовать циферблат и отобразить на нем заданное время.

Чтобы предотвратить развитие болезни, необходимо вести правильный и здоровый образ жизни. Медики призывают исключить алкоголь, следить за своим питанием (меньше есть жареное, соленое, перченое), минимизировать стресс и спать не менее 6-7 часов в сутки. В последнее время деменция «молодеет», поэтому врачи советуют тщательнее следить за своим здоровьем с 40 лет.

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