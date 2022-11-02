Стали известны самые аварийные улицы Самары

В список вошло сразу несколько участков улиц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, на каких улицах Самары чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. Их перечень озвучили в ГИБДД города.

В список наиболее аварийных попали следующие участки: перекрестки улиц Вольской и Краснодонской, Новокуйбышевского шоссе и Саратовского переулка, Красноглинского шоссе и улицы Ногина. К данной категории также отнесли участок улицы 22 Партсъезда – между улицами Физкультурная и Победа.

Выяснилось, что чаще всего машины сталкиваются на перекрестке улиц Потапова и Кольцевой. Частые аварии обусловлены характерной особенностью дороги – этот участок довольно узкий. Также от ДТП страдают Московское шоссе и улица Ново-Садовая – эти дороги являются самыми оживленными в Самаре.

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