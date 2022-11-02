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НовостиОбщество2 ноября 2022 11:51

В Самарской области отец выплатил 300 тысяч ребенку после запрета приставов управлять машиной

Мужчина накопил долг по алиментам
Ирина СИНЕГУБОВА
Судебные приставы временно ограничили мужчине выезд за пределы страны.

Судебные приставы временно ограничили мужчине выезд за пределы страны.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Житель г. Отрадный накопил долг по алиментам в размере 300 тысяч рублей, выплачивать он не торопился.

— Суд обязал мужчину каждый месяц выплачивать на содержание своего ребенка денежные средства в размере половины получаемой заработной платы, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Самарской области.

Так как мужчина выплачивать деньги не собирался, судебные приставы временно ограничили ему выезд за пределы Российской Федерации. Когда выяснилось, что у мужчины есть водительское удостоверение, его еще и ограничили в праве управления транспортным средством.

Также горе-отец был предупрежден, что его могут привлечь к уголовной ответственности. Мужчина осознал, что к этому приведет дальнейшее неисполнение решения суда, и оплатил задолженность по алиментам в полном объеме.

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