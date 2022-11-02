В Самарской области отец выплатил 300 тысяч ребенку после запрета приставов управлять машиной

Судебные приставы временно ограничили мужчине выезд за пределы страны. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Житель г. Отрадный накопил долг по алиментам в размере 300 тысяч рублей, выплачивать он не торопился.

— Суд обязал мужчину каждый месяц выплачивать на содержание своего ребенка денежные средства в размере половины получаемой заработной платы, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Самарской области.

Так как мужчина выплачивать деньги не собирался, судебные приставы временно ограничили ему выезд за пределы Российской Федерации. Когда выяснилось, что у мужчины есть водительское удостоверение, его еще и ограничили в праве управления транспортным средством.

Также горе-отец был предупрежден, что его могут привлечь к уголовной ответственности. Мужчина осознал, что к этому приведет дальнейшее неисполнение решения суда, и оплатил задолженность по алиментам в полном объеме.

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