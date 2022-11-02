В каникулы фиксики научат самарских школьников заботиться о планете

Самарские школьники вместе с ребятами со всей России могут узнать о полезных экопривычках и принять участие в конкурсах.

Специально для детей 6-10 лет на сайте проекта «Поколение М» созданы интерактивные образовательные мастер-классы, в которых профессор Чудаков с фиксиками дают полезные советы, помогают детям познакомиться с осознанным потреблением и учат полезным привычкам для формирования бережного отношения к окружающей среде.

Также на официальном сайте проекта «Поколение М» и на странице «ВКонтакте»каждый месяц публикуются короткие видеоролики с профессором Чудаковым. Любимый герой будет увлекательно и доступно рассказывать про важные экологические даты и основные проблемы экологии. Так, в сентябре ребята узнали про Всемирный день чистоты, а в октябре познакомились с историей Дня без бумаги.

Самых активных школьников организаторы приглашают принять участие в творческом конкурсе «Познаем мир с фиксиками»в двух номинациях.Участникам предлагается создать комикс с лайфхаками, в котором ребенок покажет, какие полезные привычки по сохранению природы он применяет в жизни. Во второй номинации школьникам предлагают использовать фантазию и подарить вторую жизнь старым ненужным вещам. Фото своих работ нужно загрузить на сайт проекта.

По завершению конкурса лучшие работы будут выбраны в каждой номинации. Победителей ждет экскурсионный тур на студию анимации и встреча с создателями сериала «Фиксики». За вторые и третьи места конкурсанты получат смарт-часы от МТС и фирменные подарки от любимых героев. Прием работ будет проходить до 31 мая 2023 года.

«Чтобы забота об окружающей среде стала частью образа жизни, нужно формировать экокультуру с раннего возраста – через игру и творчество, как это делает благотворительный проект «Поколение М». Дети могут смотреть мастер-классы, выполнять интересные задания и принять участие в конкурсах с отличными призами. А еще это отличная возможность увлекательно и с пользой провести осенние каникулы», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям.

О «Фиксиках»

Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. Это популярный российский просветительский проект, созданный в жанре edutainment (обучение через развлечение). Его цель – сформировать у детей научную картину мира и популяризировать научные знания. В каждую серию включено две обучающих мультипликационных врезки, которые объясняют детям основы естественных наук (физики, химии, биологии, географии, геологии, астрономии) и истории разных изобретений. Фиксики одушевляют современную техногенную среду, в которой растут дети, и учат маленьких зрителей как обращаться с техникой и окружающими их приборами. С 2020 года проект принадлежит группе компаний «Рики» и производится анимационной студией «Аэроплан». На данный момент вышло более 200 эпизодов сериала и два полнометражных фильма – «Фиксики. Большой секрет» (2017) и «Фиксики против кработов» (2019).