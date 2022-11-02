Амурчанин избил и ограбил мужчину около торгового центра в Самарской области

Нападавшего задержали и отправили под суд.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Уроженец Амурской области окажется на скамье подсудимых в Тольятти. Мужчину обвиняют в разбое, в результате которого пострадал житель Автограда. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Нападение было совершено вечером в конце июля текущего года около ТЦ на улице Ленинградской. На 42-летнего тольяттинца напал неизвестный, избил его и забрал деньги. Мужчина получил травмы средней степени тяжести и заявил о произошедшем в полицию.
Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку с приметами нападавшего. В скором времени им удалось выйти на подозреваемого – 31-летнего уроженца Амурской области. После задержания он признался в содеянном.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Расследование завершено, в ближайшее время он предстанет перед судом.
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