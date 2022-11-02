Самарские двигатели успешно отработали на запуске ракеты «Союз-2.1б»

Двигатели, установленные на I и II ступенях ракеты, отработали без замечаний / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В среду, 2 ноября 2022 года, с космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету «Союз-2.1б» с космическим аппаратом на борту. Носитель успешно стартовал в 9:48 по московскому времени.

- Старт ракеты «Союз-2.1б» обеспечили двигатели РД-107А/108А, произведенные самарским «ОДК-Кузнецов». Они отработали штатно. Специалисты сервисного центра предприятия участвовали в подготовке носителя к старту и наблюдали за работой силовых установок в полете, - сообщили в пресс-службе завода.

Насколько известно, на борту «Союза» находился военный спутник. Его запустили в интересах Минобороны России. Космический аппарат был выведен на заданную орбиту в расчетное время.

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