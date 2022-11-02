В Самарской области суммарный доход самозанятых превысил 27 млрд рублей

Всего с января 2020 года в качестве самозанятых зарегистрировались более 142 тысяч жителей губернии. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Стало известно, сколько в общей сложности заработали самозанятые Самарской области с начала действия специального налогового режима – он был введен 1 января 2022 года. Информацию озвучили в региональном министерстве экономического развития.

– Суммарный доход самозанятых за этот период превысил 27 млрд рублей, а общая сумма уплаченных налогов составила 957,3 млн рублей, – рассказал министр экономического развития Дмитрий Богданов.

С начала 2020 года в регионе в качестве самозанятых зарегистрировались более 142 тысяч жителей. Средний чек, оплаченный в программе «Мой налог», составил 1040 рублей, а общее число выданных чеков превысило 26,6 миллионов.

Преподаватель английского языка Дарья Князева зарегистрировалась в качестве самозанятой в ноябре 2020 года. Девушка всегда может предоставить чек за свои услуги и получает действующие в регионе меры господдержки.

– С самого начала своей активной деятельности преподавателя делаю это официально и очень этому рада, потому что статус обеспечивает прозрачный учет оказанных услуг. Я со спокойной душой плачу налоги, тем более, что еще есть бонус для самозанятых, и приложение «Мой налог» работает исправно, там легко разобраться, – поделилась Дарья Князева.

В качестве меры поддержки самозанятые могут получить средства на ведение бизнеса – их предоставляют в ГФСО. Программа дает возможность получить от 100 до 500 тысяч рублей по минимальной ставке – всего 1% годовых.

Получить статус самозанятого можно c помощью приложения «Мой налог», через уполномоченную кредитную организацию или через портал госуслуг.

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