Более 400 старшеклассников посетили «ОДК-Кузнецов» в рамках «Недели без турникетов»

Молодые люди посетили несколько производств и музей самарского предприятия / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В ПАО «ОДК-Кузнецов» прошла всероссийская акция «Неделя без турникетов», которую инициировал Союз машиностроителей России. В рамках нее самарское предприятие посетили более 400 старшеклассников из 13 учебных заведений региона.

С 10 по 28 октября 2022 года на заводе прошли 18 экскурсий для школьников физико-математических классов, студентов и педагогов. Их проводили сотрудники тех подразделений, которые посещали гости. Также молодые люди побывали в музее «ОДК-Кузнецов». Там их познакомили с образцами техники начала ХХ века и с современными газотурбинными и ракетными двигателями.

- Еще несколько лет назад школьники посещали только музей, один из механообрабатывающих цехов и «сборку». Теперь к экскурсиям добавились центр специализации «Коробки приводов и агрегатов», новое производство компрессоров газотурбинных двигателей, современные инструментальное и гальваническое производства и готовящееся к открытию сварочное производство, - рассказал управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

По его словам, в 2023 году молодые люди смогут посетить еще больше цехов предприятия. Маршрут расширят за счет новых объектов.

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