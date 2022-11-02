Просидел в западне около двух дней: в Самарской области спасли провалившегося в старый погреб лосенка

Малыша обогрели и вернули в лес к маме-лосихе / Фото: dor.samregion.ru

В понедельник, 31 октября 2022 года, в селе Смагино Шенталинского района развернулась настоящая спасательная операция. Помощь специалистов понадобилась лосенку, который провалился в старый погреб. Вызволяли животное из западни сотрудники охотхозяйства «Смагинское» и местные жители.

— Лосенок провалился в старый погреб деревенского дома. Он пробыл там около одного-двух дней. Как малыш там оказался, точно сказать никто не может, — сообщили в пресс-службе департамента охоты и рыболовства Самарской области.

Охотоведы вытащили перепуганного лосенка, который успел озябнуть от холода и сырости, с помощью строп и настила. Они обогрели животное и обтерли его от земли. Бежать от людей сохатый не стал — все никак не мог прийти в себя. Через некоторое время малыша вывезли в ближайший лес, где его уже ждала мама-лосиха.

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