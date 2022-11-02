Социальная газификация набирает обороты в Самарской области

35% работ по договорам уже исполнено. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самарской области набирает обороты социальная газификация. Об этом стало известно на совещании, которое провел председатель регионального правительства Виктор Кудряшов. Участие в нем приняли руководители ООО «СВГК», ООО «Газпром газораспределение Самара», ООО «Сызраньгаз».

– За последние недели существенно возросло количество заключенных договоров – это 74% от принятых заявок, объем исполненных работ по договорам составляет 36%. По этим показателям наш регион находится в зеленой зоне по исполнению показателей программы. Но расслабляться ни в коем случае не стоит, планы на следующие месяцы значительно выше, а значит, нужно наращивать усилия, – отметил Виктор Кудряшов.

Сегодня потенциал социальной газификации составляет 33 674 жилых строения. В организации поступило 14 222 заявки. 2 407 заявок выполнены до границ участка, 1579 – «под ключ».

При этом некоторые граждане сами отказываются от участия в программе. Причина – расходы на приобретение газового оборудования. Для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация в размере 145 тысяч рублей. Ей уже воспользовались 120 человек, в основном – многодетные семьи. На заседании штаба обсудили возможность расширить списки льготников.

Программа льготной газификации завершается к концу 2023 года, и ее результатом должно стать подключение к голубому топливу всех домовладений, соответствующих критериям проекта, при условии согласия хозяев.

– Социальная газификация – это поручение президента, и оно должно быть исполнено, и не просто в срок, а досрочно, – подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.

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