В Самаре начальник уголовного розыска задержал подозреваемого в жестоком убийстве сотрудницы полиции

33-летнего мужчину доставили в отдел полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые подробности в деле об убийстве сотрудницы полиции. Тело 30-летней женщины с колото-резаной раной груди было обнаружено рано утром 2 ноября около одного из домов на улице 22 Партсъезда. Оперативники выехали на место происшествия и приступили к розыску подозреваемого.

– Во время опроса очевидцев выяснилось, что подозреваемый мог скрыться на автомобиле. Они указали ориентировочный госномер машины и ее марку, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В скором времени оперативники обнаружили автомобиль: он застрял в грязи около одного из домов. Водителя в салоне не было. А спустя время полицейским удалось выйти на след подозреваемого.

– Первым по указанному адресу прибыл начальник УУР ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов, который обратил внимание на уходящего во дворы домов мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, – пояснили в областном ГУ МВД.

Павел Жилюнов и его водитель – сотрудник задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Его доставили в отдел полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

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