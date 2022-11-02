Почти 1800 пациентов получили помощь в центре амбулаторной онкопомощи больницы № 7 в Самаре

ЦАОП оснащен современным оборудованием. Фото: правительство Самарской области

Центр амбулаторной онкологической помощи больницы № 7 в Самаре активно принимает пациентов. Он начал работу в начале года, и за это время учреждение посетили почти 1800 человек.

– Центр рассчитан на 180 тысяч прикрепленного населения. Мы обслуживаем весь Красноглинский и ряд других районов области, – рассказала главный врач больницы № 7 Анна Дубасова.

ЦАОП обеспечен современным оборудованием: цифровым маммографом, эндоскопами и аппаратами УЗИ. Возможности комплекса позволяют проводить ультразвуковую диагностику с пункцией, брать на исследование соскобы кожи, проводить маммографию.

– При своевременной диагностике вероятность полного излечения рака молочной железы очень высока. Наше оборудование позволяет с максимальной точностью проводить маммографию, брать пункции молочной железы, мягких тканей, лимфоузлов, проводить другие необходимые исследования, – пояснила Анна Дубасова.

Напомним, борьба с онкозаболеваниями — приоритетное направление нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

Всего с 2019 года в регионе открыты 6 центров амбулаторной онкопомощи. В этом году еще 2 ЦАОПа готовятся к открытию – на базе больницы № 10 Самары и поликлиники № 4 Тольятти.

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