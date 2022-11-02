В Самарской области 3 ноября 2022 года ожидаются морозы и гололедица

Жителей просят быть внимательнее на дорогах. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Днем и ночью в четверг, 3 ноября, в Самарской области будет действовать желтый уровень погодной опасности. Местами на дорогах губернии образуется гололедица. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

– Напоминаем о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Будьте аккуратнее на дорогах и соблюдайте скоростной режим, – обращаются к жителям в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным Приволжского УГМС, заморозки придут в регион поздно ночью. Температура воздуха упадет до 0…-5 градусов. Днем будет немного теплее – столбик термометра поднимется до отметки в -2…+3 градуса.

При этом погода будет облачной с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Порывы северного и северо-западного ветров достигнут 6-11 метров в секунду.

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