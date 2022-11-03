В Самарской области огласили приговор парню, похитившему золотые украшения у своей матери

В настоящее время приговор суда вступил в законную силу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Новокуйбышевске суд на 2,5 года лишил молодого человека свободы условно и назначил испытательный срок на 2 года 6 месяцев. Парень дважды обокрал свою мать.

— Весной за помощью обратилась 48-летняя местная жительница, подозревавшая своего 25-летнего сына в краже из ее квартиры золотых украшений, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские убедились, что на входной двери следов взлома нет, порядок в доме не нарушен. Со шкатулки были изъяты отпечатки пальцев. Женщина обнаружила, что и другие золотые украшения пропали.

Экспертиза подтвердила, что отпечатки принадлежат ее сыну, ранее судимому за незаконный оборот наркотиков и кражу. Парень признался, что дважды воровал у матери. Золото он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Полицейские нашли ювелирные изделия и вернули законной владелице. Приговор суда вступил в законную силу.

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