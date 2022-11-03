Дмитрий Азаров рассказал Дмитрию Чернышенко о создании цифрового соцпаспорта семьи военного

Губернатор встретился с зампредом правительства РФ в Москве Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился в Москве с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Они обсудили поддержку участников СВО и их семей.

Власти Самарской области оказывают всестороннюю помощь военнослужащим и их близким. В частности, регион один из первых в стране создал систему социальных паспортов для семей бойцов. Кроме того, по поручению губернатора главы муниципалитетов оказывают родным защитников Отечества адресную помощь.

По словам Дмитрия Азарова, в Самарской области разработали цифровую платформу соцпаспорта. С помощью этой системы можно будет отслеживать, какие меры поддержки получили семьи, а также оперативно реагировать на новые обращения. Сейчас разработка проходит тестирование. Уже скоро ее запустят в регионе.

— Поддержка наших воинов и всемерная помощь их семьям – одна из первоочередных задач региональной управленческой команды. Мы первыми в стране приступили к созданию социальных паспортов. Работаем с каждой семьей, выявляем потребности, проблемы, и помогаем в их решении. Сейчас создаем и цифровую платформу для более оперативного исполнения обращений, — рассказал Дмитрий Азаров на встрече с Дмитрием Чернышенко.

Продолжает работу в Самарской области горячая линия 122 по частичной мобилизации. (кнопка 1). С 24 сентября 2022 года специалисты обработали более 23,5 тысяч обращений.

Зампред правительства РФ отметил, что колл-центры горячей линии в Самарской области работают без сбоев. Соблюдаются нормативы по времени дозвона. Дмитрий Чернышенко поблагодарил Дмитрия Азарова за четко выстроенную работу.

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