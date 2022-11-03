В Сбере провели исследование по бесконтактной оплате

Также там заявили, что в III квартале 2022 года наметилась тенденция по снижению оборота в непродовольственных категориях. Однако в некоторых направлениях отмечается значительный рост объема покупок именно в онлайн. Среди лидеров исследователи отмечают категорию стройхозтоваров, там доля безналичной оплаты достигла 69,2%, что на 9,1% больше, чем во II квартале этого года. Подобный рост отмечается и в категории «Электроника и бытовая техника», хотя он не такой заметный – около 1,5%.

А вот в точках фастфуда доля безналичных платежей наоборот снизилась. В III квартале она составила 70%, что ниже показателей прошлого квартала на 1,5%. Однако индустрия общественного питания по-прежнему остается одной из категорий, где доля безналичных платежей является наиболее высокой.

В ряде категорий-лидеров по доле безналичной оплаты снизился средний чек. Среди них точки общественного питания и магазины электроники. Аналитики объясняют это тем, что клиенты ресторанов активно переходят в онлайн-сегмент, где чаще всего заказывают стандартизированные блюда с меньшим чеком, чем при посещении заведения. А вот в сегменте электроники жители России стали обращать больше внимания на более дешевые гаджеты, что произошло из-за увеличения предложения именно в бюджетном сегменте.

Исследователи рассказали, что в Поволжье доля бесконтактных покупок составляет более 53%, а самыми «безналичными» регионами в III квартале стали Самарская (60,4%), Саратовская (57,4%) и Волгоградская (57,1%) области.