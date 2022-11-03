Самарцам покажут, как Парад памяти связал судьбы поколений

7 ноября в Самаре на площади им. Куйбышева пройдет Парад памяти. Основная тема парада 2022 года - «Дорогой победы» Фото: кадр из фильма

7 ноября в Самаре на площади им. Куйбышева пройдет Парад памяти. Основная тема парада 2022 года - «Дорогой победы»

7 ноября 1941 года с площади имени В.В. Куйбышева эшелоны уходили на фронт, командовал парадом генерал-лейтенант Максим Пуркаев, первый командующий 3-й Ударной армии. Бойцы именно этой армии водрузили в 1945 Знамя Победы над Рейхстагом. Эта дорога победы начиналась в Куйбышеве.

Фильм, созданный по инициативе Думы г.о. Самара рассказывает о важном значении, которое приобретает традиция Парада памяти в наше время. В 1941 году прямо с городской площади советские воины отправлялись на фронт освобождать нашу землю от фашизма. Сейчас их внуки и правнуки вынуждены взять в руки оружие, чтобы продолжить дело своих дедов.

В фильме показаны уникальные кадры с места ожесточенных боев на Донбассе, рассказывается о волонтерской помощи мирному населению освобождаемых территорий. Дети Донбасса расскажут зрителям о том, что им пришлось пережить.