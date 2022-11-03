Объем инвестиций в экономику Самарской области вырос на 22,5%

Регион достиг высоких результатов благодаря системной работе правительства и губернатора Дмитрия Азарова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области реализуется более 200 инвестиционных проектов на общую сумму около 1,4 трлн рублей. За последнее время объем инвестиций в экономику региона вырос почти на четверть – на 22,5%. Это существенно выше среднероссийских значений (рост на 7,7%).

Самарская область показала наилучшую динамику по стране после Якутии. Таких высоких результатов удалось достичь благодаря системной работе региональной управленческой команды и губернатора Дмитрия Азарова. По словам главы региона, главная задача – инвестиции, создание новых рабочих мест и повышение уровня благосостояния населения.

С начала 2022-го в Самарской области запустили 14 инвестпроектов. Еще 16 реализуют до конца года. На крупных и средних предприятиях благодаря реализованным в 2021-м инвестпроектам было создано 8,7 тысяч рабочих мест.

– В губернии введены в эксплуатацию 14 крупных предприятий. Среди них: первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения, производство пластиковой тары в Чапаевске, логистический центр Яндекс.Маркет в промпарке «Преображенка», логистический комплекс онлайн-ритейлера OZON в индустриальном парке «Чапаевск», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Он отметил, что за первое полугодие 2022-го в экономику региона было вложено 152,8 млрд рублей. Это больше, чем в прошлом году.

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