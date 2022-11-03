В Самарской области мужчина незаконно поставил на миграционный учет 12 иностранцев

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 51-летний местный житель с сентября по октябрь этого года незаконно поставил на миграционный учет 12 иностранных граждан в квартире многоэтажного дома.

— Мужчина там проживает и в дальнейшем не собирался предоставлять им жилое помещение, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 51-летний тольяттинец официально не трудоустроен и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Мужчина полностью признал вину.

Как выяснилось, он получил за свои «услуги» денежное вознаграждение на сумму более 5 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

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