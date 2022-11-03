В полиции раскрыли подробности задержания предполагаемого убийцы сотрудницы полиции в Самаре

Подозреваемого в убийстве женщины-полицейского задержали по горячим следам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности убийства сотрудницы полиции в Самаре 2 ноября 2022 года. Детали задержания предполагаемого преступника рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, тело 30-летней Ирины Янковской, которая работала инспектором по делам несовершеннолетних, нашли ранним утром 2 ноября 2022 года на улице XXII Партсъезда. Эксперты установили, что причиной ее смерти стала колото-резаная рана груди.

На место происшествия выезжали начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов, следственно-оперативная группа с участием следователей и криминалистов СК. Правоохранители нашли очевидцев, которые видели предполагаемого убийцу. Он уехал на автомобиле. Через некоторое время машину нашли возле одного из домов – он застрял в грязи. Водителя в салоне не было.

Вскоре полицейские выяснили, где может находиться подозреваемый. Первым по указанному адресу прибыл начальник УУР ГУ МВД по Самарской области полковник Павел Жилюнов. Именно он при помощи сотрудника-водителя задержал разыскиваемого. Им оказался 33-летний мужчина, который ранее уже был судим.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Скоро задержанному изберут меру пресечения.

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