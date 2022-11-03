Власти Тольятти продают долю в заводе по переработке ТБО

Завод по переработке ТБО законсервировали несколько лет назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Тольятти решила продать долю в заводе по переработке твердых бытовых отходов (ТБО). Чиновники выставили на торги 213,8 млн акций предприятия, что составляет 50% уставного капитала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 рубль.

Насколько известно, завод заложили в 1989 году, но производство стартовало только в 1998-м. Предприятие работало по технологии биокомпостирования. Она оказалась неэффективной. В результате в 2016 году завод законсервировали.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 29 ноября 2022 года. Аукцион состоится 6 декабря. Как пишет Волга Ньюс, начальная цена – 37,6 млн рублей, шаг аукциона – 1,5 млн.

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