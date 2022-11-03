В Самаре во время снегопада 23-летний водитель без прав врезался на «Приоре» в забор

Кирпичный забор располагался справа по ходу движения автомобиля. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 2 ноября, около полуночи в Кировском районе Самары во время снегопада 23-летний парень врезался на автомобиле Lada Priora в кирпичный забор.

— Водитель, не имея права управления транспортным средством, ехал на «Приоре» в поселке Зубчаниновка по улице Чекистов в направлении улицы Офицерской, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По ходу движения напротив дома № 184 он не справился с рулевым управлением и наехал на кирпичный забор, который располагался справа по ходу движения автомобиля. В результате происшествия, молодой человек пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По информации полицейский, парень с ноября прошлого года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 12 раз.

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