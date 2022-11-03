В Самарской области 28-летний водитель Kia Rio сбил женщину 2 ноября

По информации полицейских, жительница Тольятти переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 2 ноября, в 20:40 в Комсомольском районе Тольятти 28-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

— Молодой человек ехал по ул. Никонова в направлении ул. Шлюзовая, по ходу движения он наехал на 38-летнюю женщину, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, жительница Тольятти переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. С места происшествия женщину госпитализировали в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

Всего за 2 ноября на территории Самарской области произошло 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Признаков опьянения ни у кого обнаружено не было. Помимо этого, сотрудники полиции выявили 829 нарушений правил дорожного движения.

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