Самарские единороссы отправили подарки семьям мобилизованных и добровольцев в Кемерово

Акцию с подарками для семей защитников Отечества приурочили ко Дню народного единства / Фото: Единая Россия

«ЕР» специально ко Дню народного единства запустила акцию «Россия – единая семья!». В рамках нее региональные отделения партии передадут семьям мобилизованных и добровольцев подарки и письма со словами поддержки.

К примеру, подарки из Перми получат родные мобилизованных в Саратовской области, из Оренбурга – в Вологодской, из Орловской области – в Амурской. Каждый набор отражает особенности региона – национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями.

– Самарская область отправила подарки в Кемерово. Передавая их семьям защитников, мы делаем это от всего нашего самарского сердца и широкой волжской души, – рассказал губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров.

Он отметил, что в Самару уже пришли подарки из Кузбасса. Их передают семьям мобилизованных по всей губернии.

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