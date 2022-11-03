Самарцы перестают верить в снижение цен в «черную пятницу», но продолжают покупать товары

Чаще всего на распродаже покупают что-то из одежды или бытовой техники. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Исследование SuperJob показало, жители Самары все реже верят в честное снижение цен в «черную пятницу». Делать покупки на ноябрьской распродаже собирается каждый десятый самарец.

Большинство самарцев считают «черную пятницу» обманом, говоря, что цены на товары в эти дни не снижаются. Убеждены в удешевлении товаров 13% опрошенных. Молодые люди до 24 лет доверяют ноябрьской распродаже чаще, чем старшее поколение (30% против 12%).

Такая же тенденция проявляется и в зависимости от уровня дохода: менее 30 тысяч рублей — полная убежденность, более 50 тысяч рублей — недоверие. Около 70% самарцев не собираются ничего покупать в «черную пятницу».

А каждый десятый планирует покупки на средний чек равный 11,7 тысячам рублей. Чаще всего на распродаже покупают что-то из одежды или бытовой техники. В топ-5 наиболее популярных покупок вошли также гаджеты, косметика, обувь, товары для дома и детей.

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