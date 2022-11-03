В Тольятти построили самый длинный в стране сухой фонтан

Сухой фонтан разместили на прогулочной зоне вдоль Волги / Фото: FastComet

В Самарской области построили самый длинный в стране сухой фонтан. Его протяженность – 700 метров. Необычный объект появился на обновляемой набережной Автозаводского района Тольятти. Местный блогер FastComet показал с воздуха новый фонтан.

– Рабочие завершили установку 700-метрового сухого фонтана и сделали все детские площадки, которые создают одно большое игровое пространство, – говорится в группе «Нацпроекты на Волге».

Напомним, первый этап обновления набережной в Тольятти стартовал в 2021 году. За это время рабочие успели сделать амфитеатр, установить новые арт-объекты и стелу Ладья. На верхнем ярусе прогулочной зоны оборудовали большую спортивную зону, места для отдыха. На нижнем – променад с пешеходными тротуарами и велодорожками.

По данным регионального правительства, завершить первый этап реконструкции планируется осенью 2022-го. В следующем году благоустройство продолжится на второй очереди набережной.

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