В Самарской области продолжается поддержка инвестиционных проектов и открытие новых производств

За первое полугодие в экономику региона вложено 152,8 миллиарда рублей. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области продолжается поддержка инвестиционных проектов. Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов рассказал об открытии новых производств и работу с инвестпроектами.

— Несмотря на все сложности, инвестиционная сфера демонстрирует позитивную динамику. За первое полугодие в экономику региона вложено 152,8 миллиарда рублей. Это был рекордный показатель, — сказал Дмитрий Богданов.

В регионе уже введены в эксплуатацию 14 предприятий, среди них первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения. Весной заработал логистический центр Яндекс.Маркет, в конце октября начал работу логистический комплекс OZON. До конца этого года в Самарской области завершится реализация еще 16 проектов.

На региональном уровне оказывается поддержка инициаторам крупных проектов. В этом году пять инвестпроектов в сфере сельского хозяйства, добычи, переработки и транспортировки нефти получили льготы по налогу на имущество организаций, еще две компании – статус участника регионального инвестиционного проекта.

— Общий объем налоговых льгот на период реализации этих семи проектов составит более 800 миллионов рублей. А объем частных инвестиций со стороны инициаторов превысит 8,3 миллиарда рублей, — отметил Дмитрий Богданов.

Статус новых инвестпроектов получили три региональных проекта. В 2022-2023 годах для них создадут объекты инфраструктуры общей стоимостью 2,9 миллиарда рублей. А суммарный объем частных инвестиций в реализацию этих проектов превышает 24,4 миллиарда рублей.

В Самарской области также ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере инвестиционной деятельности. Областное минэкономразвития подготовило нормативную правовую базу по защите и поощрению капиталовложений. Помимо этого, в области успешно внедрили все элементы Регионального инвестиционного стандарта.

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