В Самаре изменится 10 автобусных маршрутов из-за парада Памяти 6 и 7 ноября

В Самаре перекроют 10 улиц и будут действовать ограничения движения для всего транспорта.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре из-за проведения парада Памяти, посвященного военному параду в городе Куйбышев 7 ноября 1941 года, скорректируют схему движения общественного транспорта.
— Изменения затронут автобусы № 3, 24, 34, 37, 46, 47, 80, 92, 207, 226, трамваи № 3, 20, 22 и троллейбус № 6, — сообщили в администрации Самары.
Временные схемы движения для каждого маршрута можно посмотреть по схемам. Помимо этого, в Самаре перекроют 10 улиц, где будут действовать ограничения движения для всего транспорта. Ранее стало известно, где нельзя будет проехать 6 и 7 ноября.
Ограничения коснутся также запрета на остановку и стоянку транспортных средств. На ряде улиц города будет ограничены парковка с 08:00 6 ноября до 17:00 7 ноября.
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