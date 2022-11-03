Самарская область готовится перевыполнить план по вводу жилья в 2022 году

Власти не исключают, что некоторые из объектов будут сданы на год раньше срока. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область в текущем году может перевыполнить план по вводу жилья. Об этом стало известно на заседании областного правительства, которое провел первый вице-губернатор, председатель правительства Виктор Кудряшов.

– По итогам 9 месяцев мы ввели в эксплуатацию 1,445 млн квадратных метров жилья. Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца года нам предстоит ввести еще не менее 30 объектов капитального строительства, жилых домов, общей площадью около 400 тысяч квадратных метров. Все они находятся в высокой степени готовности, – отметил Виктор Кудряшов.

В ходе заседания 14 застройщиков представили доклады о готовности объектов. Речь шла о домах, имеющих проблемные вопросы. Это поставка лифтового или отопительного оборудования, завершение благоустройства территории, оформление необходимых документов, подключение домов к сетям тепло- и электроснабжения. По каждому объекту были намечены пути решения проблем.

– Сегодня мы выявили ряд объектов, которые можно довести до 100% готовности раньше графика. Это 50-80 тысяч квадратных метров. Застройщики, имеющие высокий потенциал, возможность усилить работу в этом направлении, пообещали нам, что с задачей справятся. Поэтому я уверен, что все планы будут исполнены, – прокомментировал итоги заседания Виктор Кудряшов.

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