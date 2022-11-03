В Самарской области выявили 260 заболевших коронавирусом 3 ноября 2022 года

Было госпитализировано в медицинские учреждения 31 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 3 ноября 2022 года за сутки в Самарской области подтвердили 260 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших превышает количество заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 316 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 31 человек, умерло два пациента.

Специалисты провели 9479 лабораторных исследований на КВИ. Еще 229 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 31 выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Еще 103 заболевших COVID-19 обнаружили в г. Самара, 61 в г. Тольятти, 13 в г. Сызрань, по 9 в г. Жигулевск и г. Новокуйбышевск, 8 в Кинель-Черкасском районе, по 6 в г. Похвистнево, Волжском и Шенталинском районах, по 5 в г. Чапаевск и в Клявлинском районе, по 4 в г. Отрадный и Челно-Вершинском районе.

По 3 новых случая выявили в г. Октябрьск, Безенчукском и Похвистневском районах, по 2 в Кошкинском и Исаклинском районах, по 1 в Богатовском, Борском, Приволжском, Пестравском, Красноармейском, Сергиевском, Сызранском и Хворостянском районах.

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