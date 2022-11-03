Совет отцов заработал в Самарской области осенью 2022 года

Одна из задач Совета отцов – защита прав и законных интересов детей Фото: правительство Самарской области

В Самарской области заработал Совет отцов. Его создали при уполномоченном по правам ребенка в регионе. Он призван объединить активных мужчин губернии.

– Задачи Совета отцов – защита прав и законных интересов детей, усиление роли отца в воспитании детей, пропаганда ответственного отцовства, формирование позитивного имиджа института семьи, – сообщили в региональном правительстве.

Председатель Совета отцов – Константин Доладов. Новый орган – коллегиальный совещательно-консультативный. Вступить в него можно, заполнив заявку по ссылке. Первое очное собрание президиума Совета отцов состоится 9 ноября 2022 года в здании правительства Самарской области. Вся информация о деятельности нового органа будет появляться в социальных сетях: в телеграм-канале, ВК, и группе в «Одноклассниках».

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