Самарец повторно попал под уголовное дело из-за любви к пьяным поездкам

Горе-водитель в очередной раз попался полицейским в этом году. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре будут судить 50-летнего водителя «Daewoo Nexia». Мужчина неоднократно садился за руль, будучи в нетрезвом состоянии. Недавно он очередной раз попался полицейским.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, водитель «Daewoo Nexia» был остановлен сотрудниками ГИБДД на посту в Смышляевке. У мужчины были все признаки опьянения, поэтому полицейские предложили ему пройти медосвидетельствование. Самарец отказался. Его доставили в отдел полиции, а машину отправили на спецстоянку. Во время оформления административного материала обнаружились некоторые подробности.

– Выяснилось, что мужчина дважды привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Первый раз в 2020 году, второй – в прошлом. Однако он вновь сел пьяным за руль. При этом срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек, – информируют в ГУ МВД по региону.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым уголовному наказанию». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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