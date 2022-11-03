В Самаре открылась выставка Натальи Хохловой

Фото: Самарская губернская дума

3 ноября в Самарской губернской думе состоялось открытие выставки работ театрального художника Натальи Хохловой. Председатель думы Геннадий Котельников принял участие в открытии, тепло поприветствовал гостей, подчеркнул важность сохранения традиций творческих выставок в здании парламента.

Как рассказывает сама Наталья Хохлова, после учебы в Санкт-Петербурге было несколько вариантов распределения, но ее покорили самарские пейзажи и величественная Волга. Так жизнь художницы оказалась тесно связана с нашим городом, а еще теснее – с Самарским академическим театром оперы и балета, в котором она 20 лет работала главным художником.

- Я начинала работать в театре в очень интересное время. Я пришла в очень сильный коллектив: замечательная оперная труппа, прекрасная плеяда артистов, талантливых балетмейстеров, дирижёров, режиссёров. Все работали в очень активном ритме, готовили по 5 спектаклей в год. Я всегда испытывала огромное удовольствие от реализации своих замыслов и постановок. Это было профессиональное счастье. Ведь главное в профессии – творчество, вдохновение. Каждая постановка требует много сил, знаний, любви к творчеству, - рассказала Наталья Хохлова

Всего за время работы Наталья Хохлова оформила около 100 постановок в Самаре и разных театрах страны. Ее работы к классическим русским и европейским операм и балетам отличает смелость, ярко выраженное чувство глубокого понимания природы театра.

Геннадий Котельников с интересом пообщался с художницей, отметил выразительность театральных работ, присутствующих на выставке и подчеркнул:

- Конечно, театральный художник – это отдельный вид творчества. Нужно хорошо знать саму литературную часть, глубоко разбираться в материале, чувствовать суть замысла автора. И, я думаю, творчество Натальи Васильевны показывает, что это ее удалось. Хочу подчеркнуть ценность таких выставок, в первую очередь, для молодежи, детей, чтобы они могли формировать художественный вкус, учиться чувствовать искусство, разбираться в нем.