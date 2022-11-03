Для подозреваемого в убийстве «Мисс Самарская полиция-2019» вызвали скорую помощь в суд

Подозреваемый в убийстве уже был неоднократно судим

Подозреваемому в убийстве «Мисс Самарская полиция-2019» Ирины Янковской в суд вызвали скорую помощь. В начале заседания мужчина, которого доставили в зал суда, натянул на голову капюшон и всеми силами показывал, что чувствует себя плохо. Задержанный Роман К, 33-летний мужчина, уже встречался с правоохранительными органами. Раньше он уже был неоднократно судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью.

На допросе мужчина уже рассказывал свою версию произошедшего рано утром 2 ноября 2022 года. По его словам он был пьян, катался по барам и решил познакомиться в одном из них с красотками. Но девушкам кавалер не понравился. Затем, якобы, Ирина уже на улице ударила приставучего незнакомца, а тот схватил нож.

Девушка погибла практически сразу. Ее убийцу задержали по горячим следам, в задержании участвовал лично начальник управления уголовного розыска. Роман пытался очернить свою жертву, но у правоохранителей нет основания придавать его словам внимание.

Сейчас на суде подозреваемому избирают меру пресечения. Его могут арестовать и поместить в камеру, но пока заседание приостановлено. Мужчине оказывают помощь медики. "КП-Самара" продолжает следить за развитием событий.