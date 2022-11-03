Самарцам назвали топ-5 популярных городских маршрутов, обновленных в 2022 году

Все участки были приведены в порядок в этом году в рамках дорожного нацпроекта. Фото: администрация Самары

Власти Самары озвучили список популярных городских маршрутов, которые были отремонтированы в 2022 году в рамках дорожного нацпроекта. Перечень был составлен на основании мнений самих самарцев – они выбрали лучшие по их мнению участки в ходе опроса. Его результатами поделились в мэрии.

По итогам голосования пятое место заняла улица Ивана Булкина. На четвертом оказалась улица Советской Армии, на третьем – Ставропольская. «Серебро» жители города отдали улице Физкультурная, а первое место досталось проспекту Кирова.

Власти напоминают, что мнение граждан при выборе дорог, подлежащих ремонту – в приоритете. Так, в следующем году будут продолжены работы на улице Алма-Атинская, на участке от улицы Стара-Загора до Республиканской. Кроме того, ремонт будет выполнен на улицах Революционная и Земеца.

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